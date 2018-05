Succesvolle tour Capriccio Clarinet Orchestra in Engeland

Het Capriccio Clarinet Orchestra, met dirigent John de Beer van ‘t Clockhuys in Haren, was vaan vrijdag 27 april tot donderdag 3 mei in Engeland om vier concerten te geven.

Ook speelde Capriccio samen op de Play Day van het British Clarinet Ensemble. Dit Ensemble was afgelopen augustus te gast bij Capriccio. Hoogtepunt van de tour was het concert in de prachtige St. Paul's Church aan Covent Garden in Londen, dat omringd wordt door de grote theaters. De kerk staat daarom ook bekend als de Actors Church.

De tour werd succesvol afgesloten samen met het East Anglian Single Reed Choir in de St. Mary's Parish Church in Kelvedon. Het koor komt komende seizoen op uitnodiging van Capriccio naar de gemeente Haren..