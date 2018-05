Nieuw in Haren: Yoga / Pilates Energy

Yoga/Pilates Energy van Tineke Berends in Felland Noord biedt voor beginners en gevorderden een verscheidenheid in lessen aan. De lessen worden gegeven door gecertificeerde docenten die hun vak verstaan. Tineke: “ Wanneer je deze vorm van bewegen gaat gebruiken in je leefstijl maak je grote sprongen vooruit in je gezondheid”

Yoga en Pilates bieden veel voordelen aan lichaam en geest. Chronisch zieken kunnen er ook erg veel baat bij hebben. Zo is er bijvoorbeeld een Stretch & Relax les, deze is voor iedereen inzetbaar. Maar ook de pilates voor 60 plussers is zeer gewild. Want wie wil nu niet kwaliteit van leven hebben?

Verder wordt er ouder/peuter yoga aangeboden, dit kan voor een ouder/verzorger zijn, maar ook een oma of opa.

Hot Yoga

Nieuw is de Hot Yoga! Tineke: “We zijn een van de weinige Studio’s in het noorden die Hot Yoga aanbiedt. Het komt uit Amerika overwaaien en veel bn’ers hebben nu hun heil hierin gevonden.”

Hot Yoga wordt beoefend in een ruimte van ongeveer 35 graden. Je raakt veel afvalstoffen kwijt en is een weldaad voor lichaam en geest. Tineke; “Wel moet je dit rustig opbouwen en jezelf de tijd geven om aan de warmte te wennen, maar dan is het heerlijk en heb je het gevoel dat je op vakantie bent geweest.”

Je kunt je opgeven voor gratis open lessen van maandag 14 mei t/m vrijdag 18 mei. Kijk op www.energyharen.nl voor het lesrooster. Iemand die na een proefles besluit om door te gaan krijgt extra voordeel na het kopen van een 10 kaart in die week. Wil jij weten wat dat is? Meld je dan “snel” aan om een proefles bij te wonen via 050-5371295 of info@energyharen.nl