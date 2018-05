Lezing: De klokken van Chagall

De lezing, wordt georganiseerd in het kader van de expositie ‘De klokken van Chagall’ die t/m 13 mei in de synagoge Zuidlaren te zien is. Deze expositie is opgebouwd rondom een mysterieus motief in het werk van Marc Chagall: ouderwetse (staart)klokken, zwevend boven steden en landschappen.

In de lezing gaat dhr. Zuidema in op de tijdsbeleving in het werk van Chagall. De lezing is getiteld: Chagall: Wie is ik en start om 15.00 uur.