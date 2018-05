Het Harener Weekblad en de Culturele Raad Haren (CRH) brengen wekelijks op deze plek een cultuurtip, want: ‘Cultuur beleef je in Haren!’

Taarten bakken en taartenverhalen

De Bibliotheek en de Commissie Letteren van de Culturele Raad Haren hebben De Vuurmaker uit Veendam uitgenodigd om samen met Harense scholieren taarten te bakken. Daar heb je waarschijnlijk goed weer bij nodig! Toen het plan werd opgevat om die taarten hartje winter in de buitenlucht te bakken, kwam er eigenlijk niemand opdagen. Vandaar dat de taartenbakkers nu voor zaterdag 12 mei gekozen hebben.

Het feest vindt plaats bij en in de Zorgboerderij De Mikkelhorst aan de Klaverlaan. De Kunst van het Taartenbakken wordt gecombineerd met de Kunst van het Verhalen Vertellen. Toon Tellegen heeft er veel over taarten opgeschreven. Die zullen aanstaande zaterdag worden voorgelezen. De verhalen gaan over allerhande dieren die met elkaar en voor elkaar de meest fantastische taarten bakken. Er komt er eentje voorbij tegen verkoudheid; een andere helpt tegen verdriet; weer een andere taart blijkt zeewaardig te zijn. Genoeg mooie verhalen om de fantasie te prikkelen bij het bereiden van de eigen taart.

Vuurmaker Christiaan Boomker zet zijn ovens op het buitenterrein van De Mikkelhorst neer terwijl binnen de verhalen van Tellegen passeren.

Als de taarten klaar zijn, mogen die natuurlijk mee naar huis (tenminste als ze niet al ter plaatse door de jeugdige koks zijn opgesmikkeld).

Groot Taartenbakfestijn (met taartverhalen van Toon Tellegen), voor kinderen uit groep 7 en 8 (10-12 jaar)

Zaterdag 12 mei 2018, 14.00-17.00 uur, De Mikkelhorst, Klaverlaan 37 Haren

Deelname € 3,00

Aanmelden tot twee dagen van te voren (noodzakelijk) via geboektinharen@gmail.com

Zie ook