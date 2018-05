Kunst kijken bij de buren

Op deze tweede Pinksterdag, tonen tussen 11.00 en 17.00 uur 15 kunstenaars die actief zijn in Eelde, Paterswolde en De Punt hun werk op 15 locaties. Dat doen zij individueel thuis of in het atelier of samen met andere kunstenaars op grotere verzamellocaties.

De Kunstroute is een initiatief van de Culturele Raad Eelde.

Om uw route te bepalen kunt u op zondag 20 mei van 12.00 - 17.00 uur en op maandag 21 mei van 11.00 tot 17.00 uur eerst een bezoekje brengen aan de overzichtsexpositie in Galerie Lemferdinge (Lemferdingelaan 2, Paterswolde).

Routefolders zijn verkrijgbaar bij TIP-kantoor Micadeau, Hoofdweg 179 Paterswolde, op alle deelnemende locaties en te downloaden op de website van de CRE: