Clara van Coevordenplein onthuld

Clara van Coevorden woonde destijds in het blindeninstituut aan de Rijksstraatweg in Haren, wat nu Visio De Heukelom is. Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Clara, een blind Joods meisje samen met haar moeder via Kamp Westerbork werd gedeporteerd naar vernietigingskamp Sobibor, waar zij beiden omgebracht werden. Twee leerlingen van het Maartenscollege vertelden het verhaal van Clara. Hans Niezing, de zoon van de directeur van het blindeninstituut in die tijd, herinnerde zich Clara en kon vertellen dat ze een fijn leven had gehad op het blindeninstituut.

Een nicht legde bloemen bij de Stolperstein voor Clara en een achternicht onthulde het naambordje van het naar Clara vernoemde plein.

De vader van een huidige pupil van Visio De Heulekom hield een mooie toespraak voor alle aanwezigen.