Stadjersnight ‘Voortdurend Verzet!’ en ‘Berend Botje ging uit varen…’

Stadjers worden ontvangen met een gratis drankje. Bij de tentoonstelling over Berend Botje wordt een korte lezing gehouden en een documentaire getoond. Er worden verhalen verteld bij de tentoonstelling ‘Voortdurend Verzet!’ door onder andere een kleindochter van één van de geportretteerde verzetsstrijders. De regisseurs van de theatervoorstelling The Right to Remain Silent door jongerentheater van VRIJDAG, vertellen over de voorstelling. Bezoekers krijgen na afloop een ‘schiere kadopuut’ mee naar huis.

Het programma

De tentoonstellingen ‘Berend Botje’ als ‘Voortdurend Verzet’ sluiten allebei op 27 mei, vandaar dat de Stadjersnight in het teken staat van beide tentoonstellingen. De avond begint voor de bezoekers met een gratis drankje bij ontvangst! Daarna geeft Hans van Koningsbrugge, hoogleraar Geschiedenis en politiek van Rusland aan de Rijksuniversiteit Groningen, een korte lezing over admiraal Louis van Heiden (Berend Botje). Vervolgens introduceert Johan Zielstra zijn documentaire In de Voetsporen van Van Heiden kort en wordt de documentaire getoond. Anna van der Molen, coördinator van het Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen (OVCG), en Anita Selen-Boonstra, kleindochter van verzetsstrijder Dirk Boonstra uit de tentoonstelling, vertellen bij ‘Voortdurend Verzet!’. De avond wordt afgesloten met een toelichting op de theatervoorstelling The Right to Remain Silent door jongerentheater bij VRIJDAG. De voorstelling gaat over het ontsnappen aan de werkelijkheid en het zoeken naar een alternatief en het verzet tegen wie wij zijn geworden. Deze openluchttheatervoorstelling wordt van 24 t/m 27 mei ‘s avonds opgevoerd op de binnenplaats van het Noordelijk Scheepvaartmuseum. Na afloop krijgen de eerste honderd bezoekers een goed gevulde ‘schiere kadopuut’.

De tentoonstellingen

Wereldberoemd was admiraal Louis van Heiden uit Zuidlaren na zijn succes bij de slag van het Griekse Navarino in 1827. Maar wie kent tegenwoordig nog de naam van deze Drentse zeeheld in dienst van de Russische tsaar? Of leeft de herinnering aan hem voort in het bekende kinderliedje over Berend Botje? In de tentoonstelling ‘Berend Botje ging uit varen…’ wordt het verhaal van Louis van Heiden verteld. Naast de tentoonstelling zijn er ook een documentaire en een boek over de vergeten Drentse zeeheld gemaakt. De initiatiefnemers van ‘Berend Botje ging uit varen…’ zijn: Nederland Rusland Centrum, Drents Archief en Chronoscoop film. De tentoonstelling was eerder te zien in de gemeente Tynaarlo.

De tentoonstelling ‘Voortdurend Verzet! Wat zou jij doen?’ gaat over de impact van verzet op het leven van mensen en hun naasten, en de moed die ervoor nodig is om tegen de stroom in te gaan. Verzet is van alle tijden, vóórtdurend, en kent vele gezichten. Het OVCG brengt, in samenwerking met het Noordelijk Scheepvaartmuseum en de Verhalen van Groningen, verhalen van verzetsmannen en -vrouwen in de Tweede Wereldoorlog weer tot leven. Mensen die vandaag de dag gevlucht zijn vanwege hun verzetswerk krijgen in deze tentoonstelling ook een gezicht.

De Stadjersnight wordt georganiseerd in samenwerking met het Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen en VRIJDAG.