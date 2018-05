Oorlogsslachtoffers April-Meistaking 1943 in Appèlbergen herdacht

De 34 oorlogsslachtoffers van de April-meistaking 1943 in Appèlbergen werden donderdagmiddag 3 mei in Glimmen herdacht. Om 14:00 uur begaven bij Paviljoen Appèlbergen de deelnemers van de stille tocht zich richting het Monument in het bos.

Stichting 3 mei Herdenking Appèlbergen herdenkt ieder jaar op 3 mei alle slachtoffers uit de drie noordelijke provincies en met name de 34 vermoorde mensen die in de Appèlbergen in Glimmen in massagraven zijn gedumpt

April-Meistaking 1943

De April-Meistaking 1943 was in Nederland de tweede grote staking tegen het wrede optreden van de Duitse bezetters. Op 3 mei 2004 is onder grote belangstelling het Monument onthuld, dicht bij de plaats waar 19 lichamen in december 1945 zijn teruggevonden en zijn herbegraven. 15 anderen behoren tot de “vermisten”. Alle slachtoffers zijn afkomstig uit Friesland, Groningen en Drenthe. Dit Monument en de jaarlijkse herdenking betekenen een erkenning voor de nabestaanden en familie en is een herkenning voor jong en oud in onze tijd; dat óók zij nooit vergeten hen die tegen het onrecht streden en voor de vrijheid van Nederland hun leven hebben gegeven.

Onstaan April-meistaking

In de lente van 1943 legt een half miljoen Nederlanders, verspreid over Nederland, het werk neer. Zij protesteren hiermee tegen de oproep van Hitler om Nederlandse oud-militairen te laten werken in de oorlogsindustrie van Duitsland. De nazi’s reageren meedogenloos op dit massale protest. Tweehonderd Nederlanders sterven voor het vuurpeloton of in strafkampen. Na deze harde wraakmaatregelen groeit het aantal Nederlanders dat in het ondergrondse verzet gaat of onderduikers in huis neemt. Ondanks het historische en nationale belang weten tegenwoordig nog maar weinigen over het bestaan van de April-meistaking. (Zie het boek 'De April-meistaking 1943; er hoeft er maar één te beginnen', van Petra Wolthuis).

De herdenking

Voorzitter Joham Postema verrichtte het openingswoord, gevold door het ontroerend a capella vertolke ‘Captive’s Hymn’ van M. Dryburg, door het vocaal Ensemble Roden onder leiding van Viala Land. Een leerling van de Quintusschool in Glimmen droeg zijn winnende zelfgeschreven gedicht voor.

Directeur van de Oorlogsgravenstichting, dhr. T.W.B. Vleugels, generaal-majoor b.d., verzorgde de indrukwekkende herdenkingsrede. ‘Stil is de straat’ van J. Raas, vertolkt door het Vocaal Ensemble Roden, zorgde vervolgens voor een moment van bezinning.

Ella Postema, dochter van een van de slachtoffers, hield een indringende toespraak. Gevolgd door het gedicht ‘Staking in het Noorden’ van een onbekende dichter, voorgedragen door Alie Valk-Hartholt. Hidde Postema en Rosalie Havinga lazen vervolgens de namen van alle slachtoffers voor.

Na het leggen van het eerste bloemstuk door dhr. Vleugels, klonk het hoornsignaal ‘Taptoe’, door de hoornblazer van de KMK ‘Johan Willem Friso’, dhr. F. Valkema. Na de minuut stilte werd het het eerste couplet van het Wilhelmus door de aanwezigen gezongen.

Vervolgens werden er bloemstukken gelegd bij het Monument vanuit de Stichting 3 mei Comité Appèlbergen door de voorzitter en de secretaris, de familie van slachtoffers, de familie van Eeuwe de Jong legde een bloemstuk bij de V-boom en afgevaardigden van andere organisaties. Leerlingen van de Quintusschool legden vervolgens 34 anjers rond het monument.

Tot slot sprak Johan Posema een dankwoord en werd de herdenking afgesloten met een rondgang van de aanwezigen langs het monument onder de klanken ‘Ik ben vrij’ van H. Harmsen door het Vocaal Ensemble Roden.

Vandaag begint de 4 mei herdenking in de gemeente Haren om 14:00 uur en eindigt rond 21:15 in de Dorpskerk in Haren. Zie voor het programma ‘Programma 4 Mei Herdenking 2018’, op deze website.