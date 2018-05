Kom watersporten tijdens de Open Dag bij zeilvereniging VWDTP

De Open Dag van “Vereniging Watersport De Twee Provinciën” aan de Meerweg in Haren vindt plaats op zondag 27 mei. Het programma staat volledig in het teken van watersporten met een heel scala aan mogelijkheden om actief deel te nemen.

De dag begint met de onthulling door Jacques d’Ancona van een kunstwerk dat gemaakt is door leerlingen van het Zernike College.

Waterspektakel

Daarna start een waar waterspektakel: voor de jongste jeugd is er de “Optimist on Tour”, de oudere jeugd kan zeilen in de Laser Pico en volwassenen en jeugd kunnen meezeilen in de Valk. Heb je geen zin in zeilen, dan kan je suppen, kanoën of flyboarden.

Zeilwedstrijden

Naast de introductie op het water, kun je vanaf ons terras de zeilwedstrijden bekijken. Voor de jeugd is dat de de Q-cup wedstrijd in de Optimist.

Kortom, kom naar de bruisende Open Dag van VWDTP van 10.00 tot 16.00.

Kijk voor het volledige programma op http://www.vwdtp.nl

Barpersoneel gezocht

We kunnen nog steeds barpersoneel gebruiken! Ben je 18+ en geïnteresseerd... kom langs om sfeer te proeven en stuur een mail naar clubhuiscommissie@vwdtp.nl