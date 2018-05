Subsidie voor Medisch Centrum Hoogezand-Sappemeer

Dit gebeurt in de voorjaarsronde van de leefbaarheids- en zorgsubsidies van de provincie Groningen.

In totaal krijgen 11 projecten een eenmalige subsidie toegekend. De projecten dragen bij aan verbetering van de leefbaarheid en het zorgaanbod in dorpen en streken in de provincie Groningen.

In totaal is voor 1.715.633 euro aan subsidies toegekend.

Medisch Centrum Hoogezand-Sappemeer

Op initiatief van fysiotherapeut Albert van Kasteel en apotheker Goeman Kranenborg wordt in Hoogezand het Medisch Centrum Hoogezand-Sappemeer opgezet.

Dit MCHS gaat functioneren als een zogenaamde anderhalvelijnszorg- en basisziekenhuiszorg-voorziening.

De provincie biedt financiële steun (€ 100.675) om 'de noodzakelijke transitie op de ontwikkeling van gezondheidszorg, ziekenhuiszorg met het sociale domein vorm te geven'.

