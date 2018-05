POSO introduceert ‘Uitjes naar Vroeger’

Hierbij maakt een vrijwilliger met een oudere een autotochtje naar ‘een plek van vroeger’, een voor die oudere dierbare plek die hij of zij graag nog eens wil bezoeken. Zoals de plek waar die oudere opgroeide, zijn op haar geliefde ontmoette of een dierbare begroef.

De bestemmingen liggen in de provincie Groningen en de kop van Drenthe.

De vrijwilliger, die een ‘kleine kilometervergoeding’ krijgt, en de oudere maken van tevoren kennis. Bij die gelegenheid bespreken zij ook het uitstapje.

Voorwaarden

Ouderen komen in aanmerking voor een ‘Uitje naar Vroeger’ als zij redelijk mobiel zijn (een rollator kan mee) en zelf in en uit de auto kunnen stappen, zelfstandig wonen, weinig mensen in hun directe omgeving hebben met wie ze regelmatig een tochtje maken en er niet vaak uit komen.

De oudere man een tweede persoon, bijvoorbeeld een begeleider, meenemen.

Meer informatie/ aanmelding: Marijke Lubbes-Romijn, tel. 0598-416410 of mlubbesromijn@xs4all.nl.