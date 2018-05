Midden-Groningen breidt minimabeleid uit

Meer mensen komen in aanmerking voor ondersteuning, voor de meeste mensen gaat de vergoeding omhoog en de voedsel- en kledingbank krijgen een jaarlijkse subsidie.

1 nieuwe regeling: Meedoen fonds

Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde hadden hun eigen regelingen voor de ondersteuning van mensen met een laag inkomen. Burgemeester en wethouders hebben dinsdag besloten dat er volgend jaar 1 nieuwe regeling voor de hele gemeente komt: het Meedoen fonds.

Iedereen met een inkomen tot 125 % van het sociaal minimum kan daarop een beroep doen; voor de kosten van sportieve, culturele en maatschappelijke activiteiten.

Naast de uitbreiding van de doelgroep door het optrekken van de inkomensgrens tot 125 %, gaat ook de vergoeding omhoog: tot 100 % van de kosten. Voor volwassenen wordt de maximale vergoeding 200 euro per jaar. Voor kinderen is er nog een extra kindpakket.

De gemeenteraad van Midden-Groningen zal hierover 21 juni definitief een besluit nemen.

Webshop

Nieuw is dat de aanvragers de ondersteuning voortaan krijgen in de vorm van een tegoed waarmee zij via internet de kosten kunnen betalen. “Dat heeft te maken met de eis van het ministerie dat we de ondersteuning in natura moeten geven en niet in geld”, legt wethouder Peter Verschuren uit.

Midden-Groningen verkiest daarbij een webshop boven het werken met bonnen. Verschuren: “In andere gemeenten blijkt dat hierdoor meer mensen van de voorzieningen gebruik maken. En dat is wat we willen.”

De wethouder erkent dat niet iedereen gemakkelijk overweg kan met internet. Dat betekent dat we hen zo moeten ondersteunen dat ook zij kunnen krijgen waar ze recht op hebben. Dat gaan we doen.””

Subsidie voedsel- en kledingbank

In het nieuwe minimabeleid komt een jaarlijkse subsidie voor een aantal organisaties, waaronder Voedselbank Midden-Groningen en Kledingbank Maxima. Verschuren: “Tot nu toe was het voor hen elk jaar onzeker of we subsidie gaven. Nu krijgen ze die zekerheid wel.”

300.000 euro

De gemeente schat dat de extra kosten door de uitbreiding van de regelingen kunnen oplopen tot ruim 300.000 euro. Verschuren: “Dat is een fors bedrag, maar hard nodig en goed besteed, gezien de grote sociale problematiek in onze gemeente.”