Bridgeclub Doublet ’81 sluit succesvol seizoen af

Annie Poot en Nico Jellema wonnen in de A-lijn. 2de en 3de werden respectievelijk de bridgeparen Trijn Heikens/ Lieuwe Meek en Puck Koster/ Luis Koenders.

Winnaars in de B-lijn waren Iektje Schreuder en Gerrit Schreuder. De paren Ge Keijer/ Sake Brouwer en Sophie Seljee/ Wout van Wijngaarden werden respectievelijk 2de en 3de.

Succesvol seizoen

Doublet’81 keek in de algemene ledenvergadering terug op een succesvol seizoen. Niet minder dan 24 mensen volgden een cursus bridge voor beginners. 10 van hen hebben zich ook al aangemeld voor de clubavonden.

Reden voor Doublet ‘81 om in het seizoen 2018/ 2019 in 4 lijnen (A, B, C en D) te spelen; in plaats van in 3 lijnen.