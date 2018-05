Hoogezandster studenten Dorien en Brian zetten #ikniet op poten

“#ikniet is een Women Empowerment Day die we in het kader van onze opleiding op poten zetten”, legt Dorien Schaank uit Hoogezand uit. Dit doet ze samen met Brian Nieuwold, eveneens uit Hoogezand, en Joey en Floris. 4 studenten van diverse opleidingen aan de Hanzehogeschool in Groningen die allen de keuzemodule, oftewel de minor, event management kozen.

“Na veel brainstormen met elkaar kwamen we op dit idee”, legt Dorien uit.

“Het is zo actueel en ook zo schokkend. De cijfers liegen er niet om”, vult Brian aan.

Probleem aanstippen

Want uit onderzoek van het Europees Agentschap voor de Grondrechten (2017) blijkt dat 1 op de 3 vrouwen in Europa te maken krijgt met fysiek- en/ of seksueel geweld. In Nederland is dat zelfs bijna 1 op 2. En daar moet iets aan gebeuren menen de studenten. “Natuurlijk kunnen we de problematiek met 1 middag niet oplossen, maar het maatschappelijk probleem aanstippen, dat kunnen we wel”, aldus Dorien.

Sportcentrum Kardinge

Nadat de 4 groen licht kregen voor hun event, kon het stel aan de slag. Een locatie werd gevonden. In Sportcentrum Kardinge in Groningen hebben ze naast de dojo een vergaderruimte afgehuurd waar ze een middagvullend programma neer gaan zetten.

In de dojo wordt het fysieke onderdeel van het programma gehouden. In samenwerking met Rensu Fights, die graag medewerking verleent, worden de deelnemende dames wegwijs gemaakt in zelfverdedigingstechnieken. “Hiervoor hebben we twee vrouwen bereid gevonden de lessen te geven. We vonden het wel zo passend bij de hele dag en de gedachte daarachter”, zegt Dorien.

Samen met Iris Vos geeft Nadine Laarman de workshops. Zij beoefent op internationaal niveau Braziliaanse Jiu-Jitsu. Iris is actief in de MMA sport.

Naast fysieke inspanning is er 10 juni veel aandacht voor de mentale weerbaarheid. Naast Spoken Word-artiesten is spreker Jan Bloem van DAT Movement aanwezig. Hij geeft al 20 jaar workshops mentale weerbaarheid en het viertal wist hem te strikken voor zijn evenement.

Het Kopland

En dan zijn er nog twee vrouwen die komen spreken vanuit Het Kopland. Een tehuis waar vrouwen - vaak met kinderen - onderdak wordt geboden nadat ze uit een gewelddadige thuissituatie zijn ontsnapt.

“We hebben ons event gekoppeld aan dit tehuis. De opbrengst gaat dan ook volledig naar Het Kopland. Ze hebben net een nieuw pand maar er mist nog genoeg en daar willen we graag een steentje aan bijdragen. Ze waren ontzettend dankbaar”, glimlacht Dorien.

“En wij waren erg onder de indruk”, legt Brian uit. “We zijn afgelopen week op bezoek geweest en buiten het feit om dat het indrukwekkend is om te zien wat voor goed werk er verricht wordt, waren we enorm ondersteboven van het feit dat de vrouwen hun kinderen daar dan ook wonen en dus evengoed slachtoffer zijn. Dat kwam wel even binnen bij ons.”

“Wat mij in onze gesprekken heel erg verbaasde, was dat je als vrouw blijkbaar ondanks het geweld, nog heel erg verliefd kunt zijn op je partner. En over onder andere dit fenomeen komen 2 dames vertellen. Beide medewerksters van Het Kopland, waarvan er 1 ervaringsdeskundige is”, besluit Dorien.