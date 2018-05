Sportclub Sens focust op juiste voeding

“Maar dit is niet alles”, zegt eigenaar John Paul Veuger. “In tegenstelling tot voorgaande jaren willen wij ons deze zomer niet focussen op een zomerklaar-programma maar juist op voeding en gerechten. Met begeleiding op het gebied van gezond eten en wat te eten op welke momenten van de dag. Hiervoor heeft onze fitnessinstructeur/ personal trainer Alex van der Laan het boek ‘Jouw personal trainer in de keuken’ geschreven.”

Juiste voeding

Alex van der Laan geeft sinds 2015 personal training met daarnaast ook voedingsadviezen. "Uit ervaring heb ik geleerd dat er een grote behoefte is aan informatie over de juiste voeding tijdens trainingen. Wat helpt nu wel en wat moeten we juist niet eten of drinken?! Ik help daar graag bij!"

Van der Laans boek bevatten gerechten die de trainingen meer diepgang geven. Aanschaf van het boek van €14,99 geeft bovendien recht op een gratis uur personal training ter waarde van €49,95!. Meer informatie hierover: info@sportclubsens.nl of 0598- 322400.

eGym-Cirkel

Sportclub Sens-leden kunnen ook nog gewoon gebruik maken van de eGymCirkel. Hiermee wordt binnen 30 minuten het volledige lichaam getraind; de voortgang word bij gehouden in de eGym app.

Veuger: “Wie gebruik maakt van ons eGym premium-programma kan zelfs voor een gericht afvalprogramma kiezen, waarbij per training binnen 30 minuten het doel behaald kan worden.”

Verder zijn er de groepslessen. Tijdens de lessen spinning, HIIT of circuit training wordt de vetverbranding - en daarmee gewichtsverlies - gestimuleerd.

“Dat geldt ook voor Sh'bam, Cardio Dance en Dance4All”, stelt Veuger. “De danspasjes die in een hoog tempo worden opgevoerd helpen ervoor te zorgen dat op een leuke en speelse manier aan de conditie gewerkt wordt en calorieën verbrand worden.”

“En dames die deze zomer zelfverzekerd in hun bikini over het strand willen lopen, adviseren wij onze BBB-lessen (billen, buik, benen) voor een platte en strakke buik en natuurlijk mooie ronde billen.”