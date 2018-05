Mart Karsenbarg: talent met een plan

Als zoon van Fred en Marion Karsenbarg, eigenaren van Squash en Golfcentrum Hoogezand, is het niet heel verwonderlijk dat de 17-jarige Mart zowel aan squash als aan golf doet. Maar: “Ik squash tegenwoordig bijna alleen nog in de wintermaanden. En dan vooral omdat het mijn totale fitheid ten goede komt”, zegt Mart, die in januari nog actief was op het NK -19.

Golf is Marts favoriete sport. “Ik ben op mijn derde begonnen. Mijn vader en moeder golfden bij golfclub Gutshof in Papenburg. Ik stond daar dan vaak wat met ballen en clubs te klooien. Tot de jeugdcoach van de club me uitnodigde voor de trainingen.”

Topgolfer

In 2010 werd de Hoogezandster lid van de Noord Nederlandse Golf & Country Club in Glimmen. Sindsdien werkt hij heel gericht aan een toekomst als topgolfer. “Ik heb rond mijn tiende een dipje gehad. Dat was toen ik overschakelde van wat meer speelse dingen naar écht golf”, verklapt Mart, om eraan toe te voegen dat het met recht een dipje was. “Het heeft een paar weken geduurd. Ik had mijn motivatie snel weer gevonden.”

Hoewel de Noord Nederlandse Golf & Country Club een serieus jeugdtraject heeft, is Mart altijd voor zijn eigen route gegaan. “Ik speel toernooien in heel Nederland en Europa. En in februari heb ik voor het eerst buiten Europa gespeeld, in Mexico.”

Mart is veelal actief in de Global Junior Golf (GJG) Tour. “Dat zijn 3-daagse toernooien, waarbij je ook echt 3 dagen speelt. Talenten uit de hele wereld spelen deze toernooien. Toch ben ik meestal wel goed voor een top 15-klassering”

Allround

De welbespraakte Hoogezandster stuit in deze toernooien niet alleen op heel goede tegenstanders, ook de omstandigheden zijn vaak moeilijk en vooral divers. “We hebben er heel bewust voor gekozen dat ik me in mijn jonge jaren allround ontwikkel. Dat ik alle vormpjes leer te spelen, meters leer te maken. Heel veel leeftijdsgenoten doen alleen mee aan die toernooien die ze ook kunnen winnen. Toernooien in Nederland waarin je alleen rechtdoor hoeft te slaan. Maar dan ontwikkel je ook alleen dat onderdeel van het spel. Ik win nu niet zo veel, maar ontwikkel me wel veel breder. Daar hoop ik later profijt van te hebben.”

Spreekt hij over ‘we’, doelt Mart op het team dat hij in de loop der jaren om zich heen gebouwd heeft. Dit team bestaat uit fysiotherapeut Thomas Geudeker, TrackMan-coach Marcel Warnaar, vader, (mental)coach, caddy en begeleider Fred Karsenbarg en moeder, sportmasseuse en ‘personal assistant’ Marion Karsenbarg.

Johan Cruyff College

Fred en Marion Karsenbarg spelen bovendien een belangrijke rol als chauffeur. Mart traint in de regel 6 dagen per week. In Glimmen of in Aalden, waar hij sinds dit jaar lid is van De Gelpenberg. Niet te doen met het openbaar vervoer. Zeker niet in combinatie met school. “Ik zit op het Johan Cruyff College, in het tweede jaar van de opleiding Medewerker Marketing en Communicatie. Ik zat hiervoor op de Topsport Talentschool Groningen, onderdeel van het H.N. Werkman College. Maar ik heb mijn havo daar niet afgemaakt. Ik heb na de vierde voor het mbo gekozen, omdat ik op de havo weliswaar veel tijd en ruimte voor mijn sport kreeg, maar ook gewoon mijn cijfers moest halen. Nu heb ik alleen maar vakken die me interesseren én krijg ik alle ruimte om te sporten.“

Om dagelijks heel veel reistijd uit te sparen, brengen Marts ouders hem zowel naar school als naar de training. Moeder Marion is er daarnaast alle wedstrijden bij. Zoals vorige week op het Nationaal Strokeplay Kampioenschap Meisjes & Jongens tot en met 18 jaar op De Dommel in St. Michielsgestel. “Ik ben 11de geworden. Qua resultaat prima, maar ik ben niet tevreden over dat wat mindere rondje dat ik gelopen heb.”

Promoveren

Zondag 27 mei hoopt hij met Heren 1 van De Gelpenberg te promoveren naar de hoofdklasse, het hoogste clubniveau van Nederland. ”Dan hoor je er als club echt bij”, weet Mart, die alles ziet als opstapje naar het einddoel: spelen op de Pro Tour. Een reële ambitie, stelt hij. ”Ik heb nu een handicap van 1,3. Binnen Europa worden een paar Pro Tours onderscheiden. Daarin kun je al goed voor de dag komen als je een handicap van +3,5 hebt. Zover ben ik nog niet, maar het is zeker haalbaar.”

www.mart-karsenbarg.nl