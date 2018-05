Ilse Swart klimt in strijd tegen kanker

Het grote grasveld aan de Zuiderkroon in Hoogezand is vrijdag 18 mei toneel van een sponsorloop voor de kinderen van BSO Kropswolde en Kinderopvang Sissi in Kropswolde.

“De sponsorloop is in principe voor de kinderen van buitenschoolse opvang. Die kinderen zijn 4 tot 12 jaar. Maar er lopen ook wel enkele kinderen van de kinderopvang mee. Dat gaat dan om de 3-jarige kinderen die met hun broer of zus meelopen.”

Ilse Swart

Aan het woord is de 19-jarige Ilse Swart uit Foxhol. Zij heeft de sponsorloop georganiseerd. Inzet is, zoals bij elke sponsorloop, zoveel mogelijk gesponsorde meters te maken. De opbrengst komt in dit geval ten goede aan Alpe d’HuZes, een actie waarbij deelnemers hardlopend, wandelend of fietsend de legendarische Alpe d’Huez beklimmen. Dit met als doel zo veel mogelijk geld in te zamelen in de strijd tegen kanker.

Ilse is donderdag 7 juni namelijk 1 van de duizenden deelnemers aan Alpe d’HuZes. “We hebben op school (de locatie Cicero van het Drenthe College in Assen; red.) voorlichting over Alpe d’Huzes gehad van Centrum Leven met Kanker. Wie wilde, kon zich vervolgens inschrijven voor deelname.”

Klein stukje bijdragen

“Dat heb ik gedaan. Omdat er te veel mensen sterven aan kanker en ik er graag een klein stukje aan wil bijdragen dat medicijnen gemaakt kunnen worden tegen deze nare ziekte. Daarnaast lijkt het me een super mooie ervaring dit samen met mijn klas- en teamgenoten te doen.”

Ilse maakt in Frankrijk deel uit van het team Centrum Leven met Kanker 3 D-C. “We zijn met een heel grote groep, samen met Penta en Paramedics. Die groep is in kleinere teams onderverdeeld.”

Te voet

Alpe d'Huez-deelnemers krijgen het niet cadeau. De lengte van de beklimming is 14,5 kilometer met daarin ruim 1100 hoogtemeters. Ilse gaat de Alp te voet te lijf. “Ik wil in ieder geval 1 keer omhoog. Maar als het meevalt, ga ik het vaker proberen”, zegt de Foxholse, die al geruime tijd traint voor haar inspanning, door Stichting Alpe d’HuZes vergeleken met het lopen van een vlakke halve marathon.

“Ik reed altijd paard. Maar dat is een heel andere manier van trainen dan hiervoor nodig is. Daarom ben ik ook een tijdje naar de sportschool gegaan. Nu het weer beter is, loop ik vooral veel buiten. Alleen, met mijn teamgenoten of met mijn moeder.”

Extra geld

Ilse betaalt sowieso 125 euro voor haar deelname aan Alpe d’HuZes. “Dat is inclusief een kledingpakket.”

Maar ze hoopt heel veel extra geld in te zamelen. Onder meer via de sponsorloop voor de kinderen van BSO Kropswolde en Kinderopvang Sissi. “Ik werk er voor mijn opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker”, verklaart Ilse de keuze voor deze activiteit. “Ik krijg gelukkig alle steun en hulp van mijn collega’s daar.”

Wie Ilse wil steunen, kan doneren via deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/ilseswart.

Daarnaast kunnen uiteraard de kinderen van BSO Kropswolde gesponsord worden. “Een vast bedrag mag ook.” De sponsorloop begint vrijdag 18 mei om 15.30 uur.