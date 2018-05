Bij een woningbrand vanmiddag aan de Talmastraat in Hoogezand is de hond van de bewoners overleden.

Een buurtbewoner ontdekte vanmiddag de brand, nadat ze rook uit de woning zag komen.

De brandweer had de brand in de bijkeuken snel onder controle en trof niet veel later de reeds overleden hond aan. De brandweer heeft de woning geventileerd.