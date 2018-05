Ardennentocht: onvergetelijk | Op weg naar 150 jaar Aletta

Door Jolanda Klunder

Het dr. Aletta Jacobs College houdt zaterdag 13 oktober een reünie. Een feest voor oud-leerlingen en (oud-)medewerkers van alle openbare scholen voor voortgezet onderwijs in (de voormalige gemeente) Hoogezand-Sappemeer. Met volop gelegenheid om oud-klasgenoten en oud-docenten te ontmoeten en samen herinneringen op te halen. Dit kan in de klaslokalen en in het ontmoetingscafé.

Uit de reeks examenjaarboeken blijkt dat voor veel leerlingen de Ardennentocht een onvergetelijke schoolherinnering is. Daarom heeft de commissie ‘Aletta 150’ besloten om 13 oktober ook een speciaal Ardennenlokaal in te richten. Met onder meer de foto-expositie ’30 jaar rugzaktocht’. Verder zijn begeleiders van toen en nu aanwezig om mee in gesprek te gaan.

6-daagse trektrocht

In de Pinkstervakantie van 1988 zetten de docenten Wim Woudman, Marten Werkman en Ruud Gelderloos een 6-daagse trektocht uit in Zuid-Limburg en het aangrenzende Belgisch-Duitse gebied. Begin mei 1993 werd de tot dan toe cirkelvormige route rechtgetrokken, waardoor ze sindsdien dieper de Ardennen in loopt.

Wim Woudman ging vorig jaar juni – vlak voor zijn pensionering - voor de 30ste keer als begeleider mee.

In al die jaren zijn meer dan 1600 derdeklassers (vmbo, mavo, havo en vwo) aan de voettocht door de Ardennen begonnen. Ongeveer 95 procent liep de tocht ook helemaal uit.

31ste keer

De jaarlijkse survivaltocht staat begin juni voor de 31ste keer op het programma. 61 derdeklassers hebben zich aangemeld voor deze kans een bijzondere ervaring rijker te worden.

De Ardennentocht is 6 dagen en 5 nachten met rugzak, lopend en kamperend, ver weg van huis. Zelf koken, lopen over smalle weggetjes en door heg en steg, langs en door beekjes, over verlaten spoordijken, door velden, bossen en over heuvels, trekkend van kampplaats – ‘bij de boer’ – naar kampplaats. Afstand: ruim 120 kilometer.

In de groep enkele leerlingen waarvan ouders of broers en zussen ook al eens mee-liepen. Lars uit atheneum-3 is één van hen. Hij meldde zich mede door de positieve ervaring van zijn moeder aan. Ook de broer van Renske uit gymnasium-3 ging eerder mee op survival in de Ardennen.

De drie groepen leerlingen en hun begeleiders maakten zondag 22 april een oefentocht. Met een tas gepakt als voor de echte Ardennentocht liepen ze 6 uur op een uitgestippelde route rond het Zuidlaardermeer. En dat ging ze goed af: geen uitvallers. Wel hadden enkele leerlingen een paar forse blaren.

4, 5 en 6 juni

De drie groepen vertrekken een dag na elkaar op maandag 4, dinsdag 5 en woensdag 6 juni a.s. om de zware voettocht te volbrengen. Een sportieve prestatie waarvoor een goede conditie vereist is. Het kamperen en koken onder ‘primitieve’ omstandigheden is natuurlijk ook een uitdaging, maar vooral hartstikke leuk en gezellig, leert de ervaring.

Tijdens de rugzaktocht nemen de leerlingen hun eigen bagage mee. De tent, gasfles en bijbehorende pitjes worden echter in een busje naar de verschillende kampplaatsen vervoerd. 30 jaar lang werd dit busje, tevens bezemwagen, bestuurd door dit voorjaar overleden Teun Jan Scheer. Generaties leerlingen van het Aletta zullen zich Scheer herinneren als een inspirerende en zorgzame organisator en begeleider.

Wie wil jij ontmoeten?

Reünisten kunnen op de Facebookpagina van het dr. Aletta Jacobs College aangeven wie zij 13 oktober graag willen ontmoeten in het ‘Ardennenlokaal’. Ook de begeleiders van 31 jaar Ardennentocht ontvangen een uitnodiging.

Meer informatie/ aanmelding: www.aletta.nl.