Achter de kassa bij Kaashuis Wrongel: Niko Lodder

In de rubriek ‘Achter de kassa’ een kort portret van een kassamedewerker van een winkel in het verspreidingsgebied van de HS-krant. Deze week met Niko Lodder.

Achter de kassa bij: “Kaashuis Wrongel in De Hooge Meeren in Hoogezand.”

Naam: “Niko Lodder.”

Leeftijd: “44.”

Woonplaats: “Weener. Of eigenlijk Möhlenwarf. Maar dat valt onder Weener. In Duitsland, inderdaad. Ik woon er inmiddels 10 jaar. Waarom? Meer voor minder, hè. Je hebt er wel een zitmaaier nodig. Ik heb 1250 vierkante meter grond.”

Sta je uitsluitend achter de kassa of heb je ook andere werkzaamheden? “Ik doe hier alles wat je moet doen. Variërend van blokjes snijden en cadeautjes maken tot klanten helpen. Ik kom ook uit de verkoop, heb hiervoor 8 jaar bij Beter Bed gewerkt. Maar ik vind het heel leuk nu weer met food te werken. Ik heb namelijk mijn slagerspapieren.”

Heb je een fulltime of een parttime baan? “Parttime. Ik werk hier 20 uur per week.”

Doe je er nog iets naast? “Ja, doe wat tuinwerk en verkoop kinderfietsjes.”

Hoe lang werk je al bij Kaashuis Wrongel? “Officieel sinds april. Maar we hebben ook al een opstartfase gehad, waarin we onderling even konden bekijken of het klikte en of ik een blijvertje zou kunnen zijn. Dat is 100 procent het geval. De eigenaren Grietus Hoekstra en Marcel Jacobs en ik hebben ook dezelfde humor. Dat scheelt al 50 procent.”

Op welke dagen werk je het liefst? “Ik heb niet echt een voorkeur, maar ik vind de zaterdag wel een heel leuke dag. Dan is het druk. Daar houd ik van. Gas erop.”

Ken je alle prijzen uit je hoofd? “Van ongeveer driekwart van de producten. Soms moet ik nog even turen. Al check ik altijd wel even of ik de goede prijs in mijn hoofd heb.”

Wat vind je het leukste onderdeel van je werk? “Het verkopen: het omgaan met de mensen, een praatje maken, adviseren, een ander stukje kaas laten proeven dan dat stukje dat ze normaal altijd nemen.”

Kun je een band opbouwen met je klanten? “Jawel. Wanneer je mensen adviseert en iets laat proeven, blijven ze vaak wat langer hangen. En dan praat je over de dingen die gebeuren in de wereld. Of over bijvoorbeeld de vakanties die er weer aan zitten te komen.”

Ben je er bewust van dat je achter de kassa het visitekaartje van het bedrijf bent? Zo ja, doe je daar iets mee? “100 procent. Blijven lachen, hè. Niet knorrig en morrig in de winkel staan. En er verzorgd uitzien, uiteraard.”