VanTyNaarLoo voortaan voor alle kunstdisciplines

De vereniging is van oudsher een vereniging voor professioneel werkende beeldend kunstenaars.

De kunstenaarsvereniging VanTyNaarLo, beter bekend als VTNL, bestaat sinds 2006. Zij heeft gemiddeld circa 30 actieve leden. Ze wil de kunst in brede zin bevorderen en met alle leden zoeken naar nieuwe wegen voor presentatie en ontwikkeling.

Meerwaarde

In de vereniging zijn diverse disciplines in de beeldende kunst vertegenwoordigd, zoals tekenen, keramiek, schilderen, beeldhouwen, fotografie en textiele vormgevers. Sommige kunstenaars werken al samen met andere kunstdisciplines zoals theater, poëzie, muziek en dans of beoefenen die discipline zelf. Enkele leden zijn actief in de kunsteducatie.

VTNL ziet een grote meerwaarde in de samenwerking van kunstenaars van uiteenlopende disciplines en staat daarom vanaf 2018 open voor alle kunstenaars die verbeeldend werken.

Het lidmaatschap van de vereniging was tot nu toe uitsluitend opengesteld voor kunstenaars die wonen of werken vanuit de gemeente Tynaarlo. Maar ook die grens wil VTNL loslaten. Ook professionele kunstenaars uit omliggende gemeenten kunnen zich vanaf 2018 aanmelden.

Onderling contact

VTNL’s belangrijkste doelstelling is het bevorderen van onderling contact tussen de kunstenaars en het elkaar steunen in de professionele uitvoering en ontwikkeling van het vak. Daartoe houdt VTNL bijeenkomsten en organiseert zij regelmatig exposities, lezingen en andere kunstgerelateerde activiteiten, zoals een open atelierroute.

Aanmelding kan via www.kunstenaarsvantynaarlo.com.