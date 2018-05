Midden-Groningen lanceert digitale Hulpwijzer

Inwoners van de gemeente Midden-Groningen kunnen voortaan in een digitale kaart zoeken naar antwoorden op vragen binnen de thema’s Zorg en gezondheid, Actief zijn en meedoen, Woonomgeving en vervoer, Wonen en huishouden, Jeugd en gezin, Geldzaken en Werk.

Vraag-antwoord-combinaties

De Hulpwijzer geeft adviezen, oplossingen en tips via zogenoemde vraag-antwoord-combinaties. Wil een inwoner bijvoorbeeld weten welke inkomenstoeslagen er via de Wmo worden geboden, dan staat die informatie in begrijpelijke taal in de Hulpwijzer Midden-Groningen.

Of is een senior op zoek naar een dagactiviteit om aan de eenzaamheid te ontsnappen, dan biedt de Hulpwijzer allerlei mogelijkheden.

Een en ander is eenvoudig en helder verwoord, zodat het begrijpelijk is voor alle leeftijden en bevolkingslagen.

De gebruiker kan de informatie met 1 klik laten voorlezen. Slechtzienden kunnen de lettergrootte aanpassen.

Actuele ontwikkelingen

De redactie van de Hulpwijzer houdt actuele ontwikkelingen bij. Iedereen, zowel inwoners als vertegenwoordigers van organisaties, kan onjuistheden, wijzigingen en aanpassingen rechtstreeks aan de redactie.