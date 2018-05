Lezers gezocht voor leesclub Senia

De leden van de leesclub in Hoogezand komen eens per 5 weken op vrijdagmiddag (14.00 - 15.30 uur) bij elkaar om over boeken te praten. Dat doen zij aan de hand van leeswijzers met discussievragen die het gesprek in de leesgroep houvast bieden.

Meer informatie/ aanmelding: 0598-350260 of hoogezand@biblionetgroningen.nl (Nora Kerkhof of Anneke Tiddens van Bibliotheek Hoogezand).