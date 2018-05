Boek over Dennenoord-verpleegsters in de Tweede Wereldoorlog

Lentis Zuidlaren (Dennenoord) vormt vrijdag 25 mei het decor voor de presentatie van het boek ‘Verpleegsters in oorlogstijd’.

Het boek bevat 2 dagboeken: ’t Uilennest en Welbereid, tussen september 1944 en december 1945 geschreven door verpleegsters die destijds werkten in de psychiatrische inrichting Dennenoord in Zuidlaren.

De dagboeken geven een authentieke inkijk in het dagelijkse reilen en zeilen in Dennenoord en ver daarbuiten. De inrichting moest op last van de bezetter worden ontruimd, waarna zij met patiënten werden geëvacueerd naar Wagenborgen.

In de verregaande ontwrichting van de werk- en leefomstandigheden, die vooral voor patiënten rampzalig uitpakte, ontstond de behoefte om de dagboeken te schrijven.