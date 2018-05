Lou Leeuw speelt vrijdag 18 mei samen met zijn vriendin Shiba in De Pub van Grand Café Zuidlaren.

Lourens ‘Lou’ Leeuw in 1967 in het voorprogramma van de Rolling Stones en op het podium van Pinkpop. Hij maakte muziek met Herman Brood, Nina Hagen en Cuby & The Blizzards.

Met zijn vriendin Shiba vormt hij een gitaar-/ zangduo.

Aanvang: 21.00 uur. Entree: gratis.