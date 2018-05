E-bike testdagen bij Floris Fietsen

Floris Fieten in Hoogezand heeft voor woensdag 16 tot en met zaterdag 19 mei én maandag 21 mei e-bike testdagen georganiseerd.

“Er zijn tegenwoordig allerlei e-bike tests. Maar deze zijn lang niet altijd even betrouwbaar of onafhankelijk”, weet Floris van Soldt. “Eigenlijk is er maar 1 betrouwbare test: die van de gebruiker zelf.”

Hij nodigt daarom iedereen uit tijdens de e-bike testdagen geheel vrijblijvend een testrit van 20 kilometer te maken. “Zo kun je het best ervaren welke e-bike het best bij je past.”