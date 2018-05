Acrogymnasten Het Turninstituut knokken voor NK-deelname

Het acrogymtrio Mirna van de Grind, Myrthe Smit en Florianne Bakema van Het Turninstituut uit Hoogezand is zondag in Den Bosch vijfde geworden in de halve finale van het NK D-/ E-niveau.

Het in de categorie Dames Groep E Junior uitkomende trio is dankzij dit resultaat eerste reserve voor het NK dat 9 juni plaatsvindt in Oss.

Een week eerder waren Joyce Lingbeek, Kira Frederiks en Monique Aardse van Het Turninstituut in Oss derde geworden in de categorie Dames Groep D Senior. Zij plaatsten zich daarmee rechtstreeks voor het NK.

Nog eens twee weken eerder werden Floor van Dongen, Magret Huisman en Julie Hendrinks in Oss derde in de categorie Dames Groep C Senior. Ook zij staan eerste reserve voor het NK, dat in hun geval 23 juni plaatsvindt in Rotterdam.