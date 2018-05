Pinksterspektakel op Landgoed Fraeylemaborg: terug naar roerige tijden

In het park achter de borg staat een kampement met ruim 50 historisch geklede bewoners garant voor opwinding en vermaak. De soldaten houden wapenexercities, raken slaags met elkaar en laten zien hoe te vechten met een rapier. Een spreekstalmeester geeft uitleg.

Verder wordt op authentieke manier gekookt en kunnen slaaptenten worden bezichtigd. In de veldsmidse wordt gedemonstreerd hoe kogels worden gesmeed.

Exercitie lopen met een bezemsteel

Kinderen kunnen exercitie leren lopen met een bezemsteel of vechten met een kinderpiek. Verder wordt een speurzoektocht over de Tachtigjarige Oorlog uitgezet en kunnen kinderen een kogel meekrijgen die gegoten is in het kamp.

Bij dit alles is van alles te eten en te drinken, waaronder varken van het spit.

Film in Koetshuis

Bij dit historische evenement is de toegang tot de Fraeylemaborg en het Koetshuis inbegrepen. In de filmzaal in het Koetshuis draait de film ‘Oorlog tussen borg en schans van Slochteren’.

Het Pinksterspektakel, dat is georganiseerd in samenwerking met Vereniging Krijgshistorie Vesting Bourtange (VKVB), duurt beide dagen van 10.30 tot 17.00 uur. Entree: 7 euro (tot en met 15 jaar: € 2,50).