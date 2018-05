Poppentheater Peterselie in baby- en peutercafé

Poppentheater in het baby- en peutercafé in de consultatiebureaus in Hoogezand en Slochteren.

Marjanne Peeters van Poppentheater Peterselie smaakt donderdag 17 mei haar opwachting in het consultatiebureau in Slochteren en vrijdag 18 mei in het consultatiebureau in Hoogezand.

Nog een keertje!

Ze speelt beide keren de voorstelling ‘Nog een keertje!’. In deze voorstelling gaat Beertje met zijn moeder picknicken. Wanneer het buiten koud en donker is, brengt Mama Beer het kleine beertje naar bed. Maar Beertje kan niet slapen. Mama Beer is namelijk de rituelen-voor-het-slapen-gaan vergeten.

Wijkverpleegkundige

Op beide locaties is bovendien een wijkverpleegkundige aanwezig voor eventuele vragen over de verzorging en ontwikkeling van een baby.

Het baby- en peutercafé begint in zowel Hoogezand als Slochteren om 10.00 uur. Entree: gratis.