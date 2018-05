Meer nieuwe kennis, snufjes en vaardigheden in eLABs bibliotheken

Dat staat in een convenant dat Vincent Veenbrink van ITurnIT en Arend Middelveld van Biblionet Groningen dinsdag ondertekenden.

Dankzij 3 belangrijke afspraken kunnen deelnemers van eLAB-activiteiten in de Groningse bibliotheken straks nog meer nieuwe kennis, snufjes en vaardigheden meekrijgen.

Samenleving is gedigitaliseerd

“De rol van technologie is exponentieel toegenomen in ons dagelijks leven. Onze samenleving is gedigitaliseerd. ITurnIT is opgericht vanuit de droom om elk kind toegang te geven tot onderwijs dat voorbereidt op deze gedigitaliseerde samenleving”, zegt Vincent Veenbrink van ITurnIT.

Dat motto sluit perfect aan bij de toekomstmissie van Biblionet Groningen, de koepelorganisatie achter ruim 40 bibliotheken in de provincie Groningen. “De bibliotheek transformeert tot een platform voor ontwikkeling, waar je altijd terecht kunt om iets nieuws te ontdekken”, zegt bestuurder Arend Middelveld.

eLABs in bibliotheek

Middelveld: “De afgelopen 2 jaar hebben we samen met gemeenten in steeds meer bibliotheken eLABs gerealiseerd. Hier vinden activiteiten, experimenten en workshops plaats waardoor kinderen en volwassenen 21e-eeuwse vaardigheden ontwikkelen.”

Voorbeelden van zulke vaardigheden zijn computational thinking, samenwerken en kritisch nadenken.

Teach the Teacher

In het convenant is bovendien afgesproken dat 8 medewerkers van Biblionet Groningen scholing krijgen in het Teach the Teacher-programma van ITurnIT. “We zetten in op kennisverhoging van leraren, daar profiteren kinderen van”, stelt Veenbrink.

Bovendien wordt in alle eLABs van Biblionet Groningen een CoderDojo opgezet. Hierdoor leren kinderen en jongeren hoe ze websites, games, apps en robots programmeren. “Ook nieuwsgierige volwassenen zijn natuurlijk van harte welkom om mee te doen met de activiteiten!”, zegt Middelveld.