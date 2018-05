Bij Kwartier Zorg & Welzijn in Hoogezand wordt woensdag 30 mei een informatiebijeenkomst over nieuwkomers en vrijwilligerswerk gehouden.

Nieuwkomers zijn vluchtelingen uit Syrië, Eritrea, Irak en andere landen. Het is voor de nieuwkomers niet altijd makkelijk om hun draai te vinden in hun nieuwe woonplaats. Vrijwilligerswerk biedt hen de mogelijkheid de cultuur beter te leren kennen, de Nederlandse taal te oefenen en weer een werkritme op te bouwen.

‘Nieuwkomers kunnen een fantastische aanvulling zijn op het bestaande, maar niet altijd toereikende aanbod van vrijwilligers’, meldt Inge Vegter, coördinator Vrijwilligerscollege/ Projectontwikkeling van Stichting Kwartier Zorg & Welzijn in een persbericht. ‘Maar er is een aantal zaken om rekening mee te houden.’

Informatiebijeenkomst

De informatiebijeenkomst is gericht op vrijwilligersorganisaties die open staan voor vrijwilligers met een vluchtelingenachtergrond.

Deelnemers krijgen meer inzicht in de achtergrond van de nieuwkomers, handvatten voor de communicatie, inzicht in cultuurverschillen en inzicht in de motivatie van de nieuwkomers om vrijwilligerswerk te doen.

De training, die is georganiseerd door het Vrijwilligerscollege van Kwartier Zorg & Welzijn en Humanitas, wordt gegeven door Katja Kiepe van Humanitas. Zij is projectcoördinator maatschappelijke begeleiding van nieuwkomers.

Aanmelden

De bijeenkomst duurt van 14.00 tot 16.00 uur. Deelname is gratis, maar aanmelden is wel vereist. Dat kan via www.kwartierzorgenwelzijn.nl.