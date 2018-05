HS´88 bewijst voortrekkersrol met clinic voor keepsters

18 keepsters uit de noordelijke provincies werden gedurende 2 uur stevig onder handen genomen door 4 keeperstrainers van Goalkeeper Development NL (GDN): Hennie Ardesch, Sjoerd Rijper, Marcel Braggaar en Dirk-Jan Lodder.

Voortrekkersrol

HS´88 speelt een voortrekkersrol in het regionale vrouwen- en meidenvoetbal. Het is daarom niet verwonderlijk dat een clinic voor uitsluitend keepsters - een zeldzaamheid op de velden: GDN had ook nog nooit zo’n clinic gegeven - bij HS’88 plaatsvond.

Fundament onder een voetbalteam

“Een goede keepster is het fundament onder een voetbalteam en een goede keepster is dan ook van groot belang om bij voetbal een goed resultaat te halen. Als je vrouwenvoetbal serieus neemt, dan neem je ook een keepster serieus en daar hoort een gedegen keepstertraining zeker bij”, motiveert de voetbalvereniging.

De clinic was bovendien gratis. Dit dankzij een financiële bijdrage van de Club van 100 van HS’88.