Feeststemming bij première eerste proloog ‘Hotel Zigterman’

In Hotel Faber in Hoogezand is donderdag de eerste proloog van theaterspektakel ‘Hotel Zigterman’ in première gegaan.

De sfeer zat er in de uitverkochte zaal goed in en op het podium maakten de spelers er een feestje van.

Proloog

In de eerste proloog maakt het publiek kennis met de disfunctionele familie Veldhuizen uit Slochteren. Dochter des huizes, Graceland Veldhuizen (Elvira Bolhuis), denkt dat ze zwanger is geraakt tijdens een uit de hand gelopen studiesessie met haar klasgenoot Tobias Kregel (Bas van der Heide).

Dat moet zij nu vertellen aan haar ouders Patricia (Marieke Klooster) en Jackson (Theo de Groot). Die hebben het echter veel te druk met ruziemaken over alledaagse problemen om naar haar te luisteren.

Hotel Zigterman

De drie delen van theaterspektakel ‘Hotel Zigterman’ worden geregisseerd door Albert Secuur en zijn geschreven door Jan Veldman.

Er zijn nog kaarten voor de voorstelling zaterdag 12 mei in het dorpshuis in Meeden, donderdag 17 mei in MFC De Noordsuythoeve in Noordbroek en vrijdag 18 mei in Dorpshuis Tonegido in Hellum.