B&B Hotel Hoeve de Vredenhof opent op 18 mei

Vanaf 14 mei zijn Nicole Teuben (47) en Alie Brinks (46) de eigenaren van B&B Hotel Hoeve de Vredenhof in Zuidlaren. Nicole heeft na 24 jaar het basisonderwijs verlaten en zal grotendeels de Hoeve runnen. Alie zal naast haar baan bij de provincie Drenthe meehelpen in het bedrijf. Zij hebben gastvrijheid hoog in het vaandel staan en zullen de gasten met een warm welkom ontvangen en een fijne tijd in Drenthe bezorgen.

Bed and Breakfast Hotel Hoeve de Vredenhof is een moderne, luxe bed and breakfast met persoonlijke aandacht voor de gasten en met de faciliteiten van een hotel. De geheel gerestaureerde hoeve uit 1797 heeft 11 luxe kamers met een eigen moderne badkamer en stortdouche.