Vroeger en nu (53): Openbare U.L.O.-school van Sappemeer

U.L.O. stond voor Uitgebreid Lager Onderwijs. De school is in de jaren 1958 en 1959 gebouwd en eind 1989, begin 1990 afgebroken. Alle openbare scholen voor voorgezet onderwijs in de voormalige gemeente Hoogezand–Sappemeer zijn tegenwoordig ondergebracht in het dr. Aletta Jacobs College.

Tekst: Wim A.H. Rozema, www.historische-vereniging-hs.nl