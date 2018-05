RTL bij Liefs van Roos

“Mijn webshop met onder andere geboorte- en trouwkaarten was hen opgevallen op social media en was precies wat ze zochten voor het nieuwe programma over het Nederlandse webwinkellandschap. Super leuk natuurlijk!”, vertelt Alista Leemhuis.

Presentator Jeroen Post kwam een week later al langs voor een interview bij de onderneemster thuis. “Dat was wel even spannend, hoor. De nacht voor de opnames heb ik niet zo goed geslapen. Ik wilde goed uit m’n woorden komen en graag natuurlijk overkomen voor de camera.”

Maar achteraf viel het haar alleszins mee. “Ik wist niet wat ik moest verwachten, maar het ging er heel relaxed aan toe. Een cameraman en presentator Jeroen Post kwamen langs en we hebben gewoon lekker gekletst. Als het over mijn bedrijf gaat, is praten geen enkel probleem. Wat ik doe, doe ik met veel plezier en praten over je passie is altijd leuk. Ik mocht over alle facetten vertellen en heb ook veel kunnen laten zien.”

Huiskamer

“Mensen verwachten misschien een grote loods met een aantal man personeel als ze een webshop bezoeken, maar zo werkt het lang niet altijd. De meeste webshops zijn maar klein of beginnen in elk geval klein. Ik zit hier gewoon in een apart deel van mijn huiskamer met mijn computer en een grote kast met al mijn webshopartikelen. Dat is het!”

“Alles wat ik verkoop in de webshop ontwerp ik zelf. Daarnaast ontwerp ik op maat kaarten en overige stationery (papieren producten) voor allerlei gelegenheden. De mensen die langskomen voor een kaart nemen gezellig plaats aan mijn keukentafel en daar bespreken we alle wensen. Alleen de workshops Handlettering en bBullet journaling die ik geef, geef ik op locaties, verder gebeurt alles vanuit huis.”

Passie volgen

Alista Leemhuis werkte anderhalf jaar geleden nog op de afdeling P&O van een kwekerij. “Maar dat lijkt al erg lang geleden”, zegt ze nu. “Ik ben zo blij dat ik er toen voor heb gekozen om mijn passie te volgen en een succes te maken van dit bedrijf. En dat is wat ik aan het doen ben. In het begin moet je geduld hebben en veel investeren, maar ik heb steeds meer opdrachten, krijg hele leuke reacties van klanten en heb er het volste vertrouwen in dat het gaat lukken om dit fulltime te mogen blijven doen.”

RTL XL

De aflevering van ‘Goed Gevonden’ is zondag 22 april uitgezonden op RTL4 en is terug te kijken op RTL XL of via de website van Liefs van Roos: www.liefsvanroos.nl.