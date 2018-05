Oud en wijs genoeg | Column Marc Jansen

Omdat hij een voetballoos weekend had, konden ze eindelijk eens een weekend weg. Met z’n tweeën (plus hond).

De beide kinderen - oud en wijs genoeg - bleven thuis. Voor het eerst. Dit bezorgde hem noch haar emotionele stress. Wel wat praktische zorgen. De kinderen waren immers best verwend.

Niet dat ze altijd maar hun zin kregen - als het ‘nee’ was, bleef het ‘nee’ -- maar actieve deelname in het huishouden werd niet van ze verwacht. Met meedraaien in het honden-uitlaat-schema hield het wel op.

Kort voor vertrek trokken ze de conclusie dat het leven thuis voor de kinderen maar weinig verschilde van een voltijds verblijf in een all inclusive 5-sterren-hotel. Al was het maar omdat ze die koters op de valreep nog moesten uitleggen hoe de vaatwasser in en uit te ruimen (zelfs dat deden ze nooit) en hoe de wasmachine werkt

Gelukkig was er de mobiele telefoon. Ze maakten instructiefilmpjes en plaatsten deze in de honden-uitlaat-groepsapp.

En een kind kon de was doen (na een telefoongesprekje over de bewaarplek van het wasmiddel).

Marc Jansen