Amateurs stralen in ‘Hotel Zigterman’

Door Marc Jansen

‘Hotel Zigterman’ speelt in juni en juli in het Adriaan Tripbos in Sappemeer. De locatietheatervoorstelling wordt voorafgegaan door twee kortere stukken, ‘prologen’, die die in dorpshuizen en cafés in heel Midden-Groningen worden uitgevoerd. Proloog 1, ‘De Veldhuizens’, gaat morgen (donderdag) in première in Hotel Faber in Hoogezand.

Kitty van Zanten noch Isa Klok maakt haar opwachting in de eerste proloog. Ze zijn al wel druk aan het repeteren voor proloog 2 (’De Kregels’) en/ of het slotspektakel in het Adriaan Tripbos. Dat gebeurt in Martenshoek (Werfkade 16). Sowieso elke dinsdag, maar regelmatig ook nog op een andere dag. “We hebben een heel schema gekregen”, zegt de 15-jarige Isa Klok met een glimlach.

Eindmusical obs Ruitenvelder

Isa werd door haar oom Emil aangespoord zich aan te melden voor de audities voor ‘Hotel Zigterman’. Deze actie kwam niet uit de lucht vallen. Emil Klok maakt als zakelijk leider deel uit van de Hotel Zigterman-crew. Bovendien is zijn nichtje gek van theater/ toneelspelen. “Dat ben ik sinds de eindmusical in groep 8 van obs Ruitenvelder”, zegt Isa. “Ook doordat we hiervoor zelfs een theaterlerares hadden.”

“Toen ik in de tweede klas van het H.N. Werkman College in Groningen zat, ben ik naar de Jeugdtheaterschool VRIJDAG in Groningen gegaan. Dat heb ik twee jaar gedaan. Tot ik op de Jeugdtheaterschool bleef zitten...”, zegt de havo 5 (!)-scholiere.

Een afscheid van de podiumkunsten was het geenszins. “Ik dans ook al sinds mijn vierde. Eerst heel lang bij All Star Dansstudio in Sappemeer, toen drie jaar niet en nu al weer enige tijd bij Dance Center in Hoogezand. Bij mijn oude leraar. Ik dans klassiek ballet en modern.”

Spelen met professionals

De 67-jarige Kitty van Zanten hoort het goedkeurend aan. Zij werd door een nieuwsbericht - mét oproep - getriggerd. “Ik speel al sinds mijn 9de amateurtoneel. Ik ben begonnen bij een kinderoperettevereniging in Utrecht, waar ik ben opgegroeid. Doordat we daar verschillende disciplines - toneel, zang, dans - leerden, ben ik enorm bevlogen geraakt.”

De Utrechtse stopte aanvankelijk op haar 23ste, na haar huwelijk, met toneelspelen. “Ik ben begonnen als een vogeltje en geëindigd als een prins. Want ook daar hadden we een tekort aan mannelijke leden.”

Enkele jaren en een verhuizing naar Delft later pakte ze het toneelspelen weer op. “Tot we 11 jaar geleden naar Meeden verhuisd zijn. Daar kon ik mijn draai niet meteen vinden. Niet omdat er in de dorpen geen leuke toneelverenigingen zijn, maar omdat alle stukken in het dialect zijn. En ik spreek absoluut geen Gronings...

Later ben ik wel 3 jaar regisseur in Muntendam geweest, en heb ik toneelvereniging Tussen Baide Meulens in Meeden geregisseerd.”

Van Zanten, die nu lid is van zowel Operetettevereniging Veendam - Wildervank als projectkoor Nostalgia Tempus Fugit, twijfelde geen moment zich aan te melden voor de audities voor ‘Hotel Zigterman’. “Ik kende Albert Secuur als regisseur van ‘Boven Wotter’ en ‘Hollands Hoop’. En het is altijd mijn droom geweest samen te spelen met professionals. Om te zien waar ik als amateurspeler sta... Overigens is het een goede zet geweest niet naar de toneelschool te gaan, zoals ik graag wilde maar niet mocht van mijn ouders. Ik heb nooit de druk gehad van het toneel te moeten leven, maar heb wel in prachtige producties gestaan.”

Schreeuwkoor

Kitty van Zanten maakt vanaf proloog 2 haar opwachting in ‘Hotel Zigterman’. “Als dominee. Een waanzinnig leuke rol. Ik denk dat ik in een van de meest hilarische scènes van de voorstelling speel.”

Daarnaast maakt ze deel uit van het 25- à 30-koppige ensemble. Als zodanig is ze ook onderdeel van het zogenaamde schreeuwkoor. Zoals Isa dat ook is. “Dit schreeuwkoor is geïnspireerd op de Griekse komedies en tragedies waarin koren commentaar gaven op wat gebeurde”, verklaart de voor pr en marketing verantwoordelijke Rosa Veldman.

Van Zanten: “We schreeuwen niet maar wat in het wilde weg. Het is heel ritmisch, op muziek. En soms ook nog om en om.”

“Als een canon”, voegt Isa toe. Zij is behalve lid van het schreeuwkoor onderdeel van het keukenpersoneel van Hotel Zigterman, de fictieve locatie voor het slotspektakel.

Succesoptie

De locatietheatervoorstelling ‘Hotel Zigterman’ staat vooralsnog 6 keer geprogrammeerd: van donderdag 28 tot en met zaterdag 30 juni en van donderdag 5 tot en met zaterdag 7 juli. Veldman: “Maar we hebben succes-/ slecht-weer-optie. Overigens wordt de voorstelling niet bij een paar druppels regen afgelast. Dat gebeurt alleen waneer sprake is van extreme omstandigheden.”

Maar eerst staan de prologen geprogrammeerd. Van donderdag 10 tot en met zaterdag 12 mei en van donderdag 17 tot en met zaterdag 19 mei proloog 1: ‘De Veldhuizens’.

Van donderdag 31 mei tot en met zaterdag 2 juni en van donderdag 7 tot en met zaterdag 9 juni volgt proloog 2: ‘De Kregels’.

Randprogramma

Zowel voor beide prologen als voor het slotspektakel is ook nog een randprogramma, met veelal optredens van lokaal talent, vastgesteld. Veldman: “Het slotspektakel vindt plaats bij de vijver in het Adriaan Tripbos. Parkeren kan bij de NAM aan de Vosholen. Vandaar is het nog wel twintig minuten lopen naar de locatie van de voorstelling. Maar onderweg zullen wel een paar ‘dingetjes’ gebeuren... Geen enge toestanden, hoor.”

De prologen en het slotspektakel kunnen afzonderlijk bezocht worden. Van Zanten: “Maar het is natuurlijk veel leuker ze alle drie te zien. Dan groei je vanzelf in die families.”

Veldman: “Er is een rode draad. Die is ook te volgen als je 1 of 2 voorstellingen mist. Maar als je ze alle 3 ziet, krijg je wel meer mee.”

Kaartverkoop

Kaarten voor de prologen kosten € 10 per stuk, een kaartje voor het theaterspektakel in de open lucht € 17,50. Een passe-partout voor alle drie de voorstellingen kost € 32,50.

De kaarten zijn verkrijgbaar via www.hotelzigterman.nl en bij het Kielzog, zowel fysiek als telefonisch: 0598 - 373 777.