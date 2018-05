Achter de kassa: Carolien Vorenholt van Jumbo Kelders

In de rubriek ‘Achter de kassa’ een kort portret van een kassamedewerker van een winkel in het verspreidingsgebied van de HS-krant. Deze week met Carolien Vorenholt.

Achter de kassa bij: “Jumbo Kelders (officiële naam: Jumbo Hoogezand Pleiaden; red.).”

Naam: “Carolien Vorenholt.”

Leeftijd: “45”

Woonplaats: “Hoogezand.”

Sta je uitsluitend achter de kassa of heb je ook andere werkzaamheden? “Ik sta in principe op de servicebalie. Daar verkopen we sigaretten en bloemen, hebben we het TNT Servicepunt, beantwoorden we vragen en handelen we eventuele klachten af. Daarnaast doe ik de slijterij en spring ik ook wel eens bij achter de kassa.”

Heb je een fulltime of een parttime baan? “Parttime. 14 tot 20 uur per week. Dat ligt eraan of ik in het weekend moet werken of niet.”

Doe je nog iets naast je werk? “Die tijd steek in mijn gezin of in iets gezelligs doen met vrienden.”

Hoe lang werk je al bij Jumbo Kelders? “Bijna 28 jaar. Ik ben hier na school begonnen en ben eigenlijk blijven plakken. Het beviel goed én was lekker dicht bij huis. Ik ben dus nog onder de vorige eigenaar, Van der Velde, begonnen. Het was toen een Spar Voordeelmarkt. Later werd het een C1000 en nu is het dus al weer enige tijd een Jumbo.”

Op welke dagen werk je het liefst? “Ik heb geen echte voorkeur. Of het nu woensdag is of donderdag, er is altijd wel iets waardoor het leuk is om te werken.”

Ken je alle prijzen uit je hoofd? “Nee. Alleen van de bloemen.”

Wat vind je het leukste onderdeel van je werk? “Ik doe de bestellingen voor de slijterij. Dat vind ik heel leuk om te doen. Daarnaast vind ik de omgang met klanten heel plezierig.”

Kun je een band opbouwen met je klanten? “Niet altijd. Soms is het simpelweg te druk voor een praatje met de klanten. Maar zeker met de vaste klanten bouw je echt wel iets op. Bijvoorbeeld met de mensen die hier eerst met hun kinderen kwamen en nu met hun kleinkinderen. Kinderen van die kinderen dus... Dat is wel heel leuk.”

Ben je er bewust van dat je achter de kassa het visitekaartje van het bedrijf bent? “Ja. Over het algemeen ben ik de laatste persoon die de klant ziet. Overigens krijg ik nog wel eens te horen dat ik niet zo serieus moet kijken. Dan ben ik met iets anders bezig of stelt iemand me in mijn oortje een vraag over een bepaald product. Dat is wel een nadeel van die oortjes. Maar er wordt ook wel eens een grap in gemaakt. Daar betrek ik de klant dan bij. ‘Wat ze nu weer in mijn oortje zeggen...’.”