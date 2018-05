Vrijwilligers gezocht voor Gasthuis Hoogezand-Sappemeer

De vrijwilligers in het hospice verlenen mantelzorg en zijn gastheer of -vrouw voor de familie van de gasten. De verpleegkundige zorg komt voor rekening van thuiszorgorganisatie Beter Thuis Wonen, de medische zorg voor de eigen huisarts.

3 keer meelopen

Belangstellenden mogen, na een gesprek met de projectondersteuner, eerst 3 keer met een vrijwilliger meelopen in het hospice. Vervolgens wordt bepaald of de kandidaat geschikt is voor vrijwilligerswerk in het hospice.

Wanneer dat het geval is, volgt een interne training.

56 gasten

Gasthuis Hoogezand-Sappemeer opende 30 juni 2016 zijn deuren aan de Kerkstraat in Hoogezand. Sindsdien hebben er 56 gasten gewoond. Ruim 75 procent van hen kwam uit de gemeente Midden-Groningen.

Belangstellenden kunnen bellen met 0598-383048, mailen via midden-groningen@humanitas.nl of even binnenlopen bij het kantoor van Humanitas Midden-Groningen aan de Troelstralaan 7 in Hoogezand.