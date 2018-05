Open dag in en om Uitvaartcentrum Slochteren

Bezoekers kunnen in en om het uitvaartcentrum aan de Hoofdweg 250 in Slochteren in een ongedwongen sfeer kennismaken met de vele mogelijkheden rond een overlijden en een afscheid.

Diverse deelnemers geven uitgebreide informatie over rouwvervoer, uitvaartkisten, gedenkstenen, uitvaartzorg, de laatste verzorging, nazorg, bloemen, geluid, beeld, muziek en de vele mogelijkheden voor een uitvaartdienst in of buiten het uitvaartcentrum.

De open dag duurt van 10.30 tot 16.00 uur.