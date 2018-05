Kralphoto 3 jaar in De Hooge Meeren

Het is al weer 3 jaar geleden dat Ralph Kral zich met zijn pasfotoshop Kralphoto vestigde in winkelcentrum De Hooge Meeren in Hoogezand.

“Steeds meer mensen weten ons te vinden”, zegt Kral, kleinzoon van de oprichter van de voormalige fotoketen Foto Kral. De ligging tegenover het gemeentehuis van Midden-Groningen is daarbij van groot belang, weet hij.

“De ligging betekent gemak voor de klant. Die kan nog 15 minuten voor zijn of haar afspraak op het gemeentehuis langskomen voor een pasfoto; zonder afspraak. De foto’s zijn direct klaar. De klant kan vervolgens door naar het gemeentehuis.”

Openingstijden

Kralphoto is 6 dagen per week geopend en hanteert nagenoeg dezelfde openingstijden als het gemeentehuis; de pasfotoshop is alleen op donderdagavond gesloten. Daar staat tegenover dat Kralphoto, anders dan het gemeentehuis, op zaterdagochtend (09.30 - 12.00 uur) geopend is.

Klanten op hun gemak stellen

Kralphoto maakt pasfoto’s die aan alle eisen voldoen. Ralph Kral probeert zijn klanten zo veel mogelijk op hun gemak te stellen. “De pasfoto’s kunnen met bril en er mag tegenwoordig ook wat vriendelijker gekeken worden op de foto. Baby’s en rolstoelgebruikers kunnen ook op de pasfoto en mensen die wat minder mobiel zijn kunnen, zo nodig, een afspraak op locatie maken.”

Meer informatie: www.kralphoto.nl.