Extra lokaal voor ‘t Vlot in Kindcentrum Woldwijck

Jenaplanschool ‘t Vlot heeft een zesde lokaal in het nieuwe Kindcentrum Woldwijck in Hoogezand betrokken.

Jenaplanschool ‘t Vlot verruilde maart 2017 het schoolgebouw aan de Waterman voor het nieuwe Kindcentrum Woldwijck aan de Mars. In dit moderne schoolgebouw huist ‘t Vlot samen met CBS De Regenboog en kinderopvang Kaka.

Al direct bij de verhuizing bleek het nieuwe schoolgebouw te krap voor het groeiende leerlingenaantal van ‘t Vlot: van 85 naar 130 in 3 jaar tijd. Hierdoor moest razendsnel het aantal lokalen voor ‘t Vlot uitgebreid worden.

In eerste instantie is dat, in goede samenwerking met gemeente en naburige Baptistenkerk, gebeurd door een lokaal te betrekken in het kerkgebouwtje naast het schoolplein.

Omgebouwd technieklokaal

Dankzij de medewerking en flexibiliteit van de gemeente, KaKa en De Regenboog is nu is een technieklokaal omgebouwd tot groepslokaal. Hierdoor beschikken de kinderen en leerkrachten over 6 ruime groepslokalen.

Dit geeft ‘t Vlot weer alle ruimte om het jenaplanonderwijs in relatief kleine 3-jarige stamgroepen verder vorm te geven.

Leerlingenstop

De enorme groei heeft er wel toe geleid dat een leerlingenstop is ingesteld voor alle groepen, met uitzondering van de kleuters. In de kleine, knusse instroomgroep is nu en volgend schooljaar nog wel ruimte voor nieuwe Vlotters.

Ouders van (toekomstige) kleuters, die kennis willen maken met ‘t Vlot. kunnen een afspraak maken voor een rondleiding en kennismakingsgesprek.

Bovendien staat vrijdag 8 juni een open inloopochtend geprogrammeerd; tussen 09.00 en 11.15 uur. Met aansluitend een weeksluiting, verzorgd door de instroom- en kleutergroep op het podium in de centrale hal van ‘t Vlot.

Meer informatie: www.jenaplanschool.nl/vlot.