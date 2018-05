Babyluiers voortaan door tunnel vanuit magazijn Essity naar TDM

Essity (voorheen SCA) in Hoogezand heeft dinsdag een 65 meter lange tunnel van zijn magazijn naar sociale werkvoorziening TDM in gebruik genomen. Dit in aanwezigheid van wethouder Jaap Borg.

De incontinentieproducten uit de fabriek van Essity worden met 2 Automated Guided Vehicles (AGV’s) - dit zijn volledig geautomatiseerde en onbemande transportvoertuigen - door de tunnel vervoerd. Voorheen gebeurde dat met vrachtwagens over de weg.

Deze nieuwe vorm van transport brengt de CO2-uitstoot flink omlaag. Daarnaast bespaart de fabriek op jaarbasis ruim 1 ton aan vervoerskosten.

Besparingen

Site manager Matthieu Torres van Essity Hoogezand: “De opening van de tunnel is een belangrijk moment voor onze samenwerking met TDM. Met de besparingen die de tunnel ons oplevert versterken we uiteindelijk onze concurrentiepositie en verwachten we op termijn meer werkzaamheden voor TDM te genereren. We zijn verheugd dat we onze samenwerking met TDM, en daarmee onze maatschappelijke bijdrage, de komende jaren kunnen verstevigen. Verder zijn we natuurlijk uitermate content met het duurzaamheidseffect van de verminderde CO2-uitstoot.”

Samenwerking

Essity en TDM werken sinds 2008 op vaste basis samen. TDM is een samenwerkingsverband tussen sociale werkvoorzieningsbedrijven Iederz uit Groningen en het Bedrijf voor Werk, Re-integratie en Inkomen (BWRI) uit Midden-Groningen.

Luiers en incontinentiemateriaal

In de fabriek van Essity in Hoogezand worden voornamelijk babyluiers en incontinentiemateriaal geproduceerd. Bij sociale werkvoorziening TDM worden de standaardproducten uit de fabriek waar nodig omgepakt. Zo worden bijvoorbeeld partijen producten van stickers voorzien voor promotie, of worden extraatjes toegevoegd aan pakken babyluiers vanwege een promotionele actie van een klant.

Volwaardige plek op arbeidsmarkt

Productieleiders Luppo van Loenen en Marcel ten Wolde van TDM zien de komst van de tunnel als een mooie ontwikkeling. “We zijn trots dat we met de komst van de tunnel nu een vast onderdeel uitmaken van Essity. We werken bij TDM doorgaans met zo’n 120 mensen voor Essity. Zij verwerven op deze manier een volwaardige plek op de arbeidsmarkt.”