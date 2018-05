Veel muziek in Grand Café Zuidlaren

Kevin Bos bijt vrijdag 11 mei het spits af met een gratis optreden in De Pub van Grand Café Zuidlaren. De singer-songwriter speelt vanaf 21.00 uur zowel eigen repertoire als covers van onder anderen Van Morrison, Elvis, Led Zeppelin, Creedence Clearwater Revival en Kings of Leon.

Een dag later, zaterdag 12 mei, speelt de in 2016 opgerichte band Doggy Back Writers in De Pub. De uit Jeroen Trenning, Vincent van de Bijl, Tymen Boon en Jaap Dijkema bestaande band brengt werk ten gehore van zijn in april verschenen EP. Het optreden begint om 21.30 uur. Entree: gratis.

Op Moederdag, zondag 13 mei, geeft De Constante van Faraday een gratis koffieconcert. Het door Judith Lange geleide Zuidlaarder koor heeft een breed repertoire, variëren van klassiek tot wereldmuziek en jazz. Het concert duurt van 11.00 tot 12.30 uur.

Enkele uren later, om 16.00 uur, begint The Rock Request Show met Bart Schwertmann (zanger/ gitarist bij Kayak) en Arjan VanderLinde. Met de grootste hits uit de rockgeschiedenis op verzoek in een unplugged jasje.