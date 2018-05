Capriccio Clarinet Orchestra in St. Paul's Church in Londen

Het door Kielzog-docent John de Beer geleide Capriccio Clarinet Orchestra heeft vorige week vier concerten gegeven in Engeland.

Hoogtepunt van de tour was een concert in St. Paul's Church aan Covent Garden in Londen. Deze kerk wordt omringd door de grote Londense theaters en staat daarom ook bekend als de Actors Church.

Verder speelde het klarinetorkest onder meer mee met het British Clarinet Ensemble dat in augustus te gast was bij Capriccio.

De tour werd afgesloten met een optreden met het East Anglian Single Reed Choir in de St. Mary's Parish Church in Kelvedon. Dit koor komt komend seizoen op uitnodiging van Capriccio naar Midden-Groningen.