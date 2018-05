‘Feest van de Geest’ in Midden-Groningen

‘Feest van de Geest’. Onder deze noemer exposeren kunstenaars in het hele land nieuw gemaakte kunst geïnspireerd door de architectuur van kerkgebouwen en het pinksterfeest. Het thema voor 2018 is: ‘Levensadem’.

In de gemeente Midden-Groningen doet de manifestatie ‘Feest van de Geest’ kerken in Schildwolde (2), Kolham, Harkstede, Slochteren en Noordbroek aan. Met werk van 8 professionele kunstenaars.

In Schildwolde wordt in de protestantse kerk fotografisch werk van Esse van der Molen en Marlies Hulzebos tentoongesteld, alsmede aquareltechniek en ander werk van Sander Wiersma. In de hervormde kerk worden keramiek en tekeningen van Wilma Drooger en Evelyn van Oosterhout geëxposeerd.

De Dorpskerk van Kolham voor het decor voor de expositie ‘Het Paradijs’ van Eske Koetje. ‘Het Paradijs’ is een panorama: de bezoeker komt via een smalle doorgang te midden van het kunstwerk en begeeft zich letterlijk in een ander wereld.

In Harkstede vormt niet de kerk, die gerestaureerd wordt, maar de naastgelegen Graankorrel het decor voor een expositie. Kristianne Tummers uit Nijmegen toont hier creatieve kunstwerken bij het thema ‘Levensadem’.

In de hervormde kerk in Noordbroek worden schilderijen van Peter Tholen tentoongesteld.

De kerken zijn 10 (Hemelvaart), 12 en 13 mei, en 19, 20 (Pinksteren) en 21 mei van 13.00 tot 17.00 uur geopend.

Meer informatie: www.feestvandegeest.nl.