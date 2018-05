Populairwetenschappelijke lezing Henk Blik over diens interactieve lesstijl

Aletta Avond Academie. Onder deze noemer organiseert het dr. Aletta Jacobs College in Hoogezand regelmatig populairwetenschappelijke lezingen. De eerste is donderdag 31 mei. Met Henk Blik.

Henk Blik is teamleider van de deelschool voor praktijkonderwijs van het dr. Aletta Jacobs College. Hij schreef een proefschrift, getiteld: ‘Interactive instruction for students with intellectual disabilities’.

Blik verdedigde zijn dissertatie in oktober 2017 aan de Rijksuniversiteit Groningen. Met succes. Alle reden voor een lezing op ‘zijn eigen’ Aletta over het geven van interactieve instructie aan (moeilijk lerende) leerlingen.

Betrokkenheid is essentieel

Alleen vertellen is vergeten. Ons leren omvat veel meer dan luisteren naar de juf of meester. Betrokkenheid is essentieel. Dit is in het kort de strekking van de lezing van docent, wetenschapper en ervaringsdeskundige dr. Henk Blik.

Blik geeft een korte historische terugblik op de Hoogere Burgerschool, waarna hij zijn publiek meeneemt naar het Aletta Jacobs College en het voortgezet onderwijs van nu.

Interactief

In zijn door hemzelf wetenschappelijk beproefde interactieve lesstijl laat hij de bezoekers van de Aletta Avond Academie meedenken en meepraten over het onderwijs. Om (inter)actief deel te kunnen nemen aan de lezing wordt bezoekers verzocht eigen mobiel of table paraat te hebben.

De lezing vindt plaats in de spiegelzaal van het dr. Aletta Jacobs College. Aanvang: 19.30 uur. Aanmelding (gewenst): jklunder@aletta.nl.