Wat komt er in het Groninger Forum...?

waarop je door het nieuwe gebouw kunt klikken.

Per verdieping ontdek je wat er in het Groninger Forum komt of te doen is, van de jeugdafdeling op de eerste verdieping tot en met het skylounge-restaurant op de tiende.

Filmzalen

Een van de functies in het Groninger Forum is film. Het Groninger Forum krijgt een filmplein en een filmcafé op de vijfde verdieping en vijf filmzalen op de vierde en zesde verdieping. Via deze website wordt de look & feel hiervan bekend gemaakt. Op de visuals is te zien hoe het filmplein en de zalen worden ingericht. De komende maanden wordt gaandeweg van meer verdiepingen in het gebouw bekendgemaakt hoe deze er uit komen te zien.

Dag van de Bouw

Zelf een kijkje komen nemen? Dat kan tijdens de Dag van de Bouw in Groningen op zaterdag 2 juni. Je kunt dan de bouwplaats op en tot en met de vierde verdieping, waar de expozalen komen, het gebouw bekijken. Meer informatie daarover lees je op www.groningerforum.nl/dagvandebouw.