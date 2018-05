Lokale ondernemers helpen Groningers op weg naar een gezonde financiële toekomst

Geld & Grip is een praktische en interactieve training waarin de deelnemers van alles leren over geld en omgaan met geld. Tijdens de hoef je niets over je persoonlijke financiën te delen. Talent & Werk geeft je een sollicitatie boost wanneer je op zoek bent naar werk. Deelname aan beide trainingen is gratis wanneer je woont 1 van de aangewezen wijken: Paddepoel, Selwerd, Tuinwijk, De Hoogte, Indische Buurt, Professorenbuurt, Vinkhuizen, Beijum, Lewenborg of Oosterpark. Meedoen of meer weten? Neem vrijblijvend contact op met Marloes over Talent & Werk op 0628292859 of kijk op www.sollicitatiementor.nl. Over Geld & Grip kun je contact opnemen met Monica op nummer 06-38900729 of kijk op www.cijfersencenten.nl.